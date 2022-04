Anne L'HUILLIER

Acheteur trilingue de matières premières, d'emballages et de transport.



Après avoir effectué des études franco-allemandes en logistique, j'ai commencé à travailler chez un transporteur en tant que chargée de projet. A la brasserie, j’étais pendant un an technicienne logistique avant d’avoir pris en charge la partie approvisionnement et achat pour le packaging ainsi que les consommables. Après 5 ans, j'ai souhaité relever un nouveau défi et je me suis orientée vers un poste d'acheteur dans l'industrie chimique.

Je suis ouverte d'esprit et curieuse pour tisser des liens, partager mes connaissances et progresser.



Mes compétences :

Logistique

Achats