Agathe BRUCELLE

Actuellement responsable commerciale sur le territoire Ile de France, je souhaite aujourd'hui revenir à un métier plus ciblé gestion de projet en entreprise.



Je m'intéresse tout particulièrement au secteur des crèches d'entreprises dans mon évolution de carrière. Je suis en effet depuis 2 ans trésorière d’une crèche parentale à titre bénévole sur Paris. Je m'occupe entre autres du rapport financier annuel. En tant que membre du bureau de l’association, je m’assure également avec ces autres membres du bon fonctionnement de la structure dans son ensemble.



Je suis quelqu’un d’extrêmement autonome et adaptable, j’apprends très vite et suis très enthousiaste. J’ai un excellent relationnel naturel qui s’est renforcé par mon métier actuel. J’ai également acquis de vives capacités de négociation et de conciliation.



Dans mon poste actuel, je gère un portefeuille client, un planning de RDV, assure la prospection et le développement de mon secteur, en relation avec nos fournisseurs.



J’ai également dans mon précédent emploi mis en place un planning de production et approvisionnements pour la construction de structures nautiques, ce qui m’a donné l’expérience des achats et de la gestion de planning.



Forte d’un Master en Gestion et Management de Projet, j’ai également un BTS en gestion d’exploitation commerciale durant laquelle j’ai réalisé des études de faisabilité financières et commerciales.







Mes compétences :

Corrosion

Vente

Chimie industrielle

Achats

Gestion de projet

Matériaux composites

Microsoft Project

Microsoft Office

Audit