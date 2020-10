Pierre-Yves PERON

Fort de plus de 10 ans d’expérience dans l’industrie (ferroviaire, aéronautique, automobile, agro-alimentaire) comme consultant tout d’abord puis chef de projet, je suis actuellement en charge de projets d’infrastructure ferroviaire, plus précisément dans le domaine de la maintenance des matériels roulants.



Mon parcours s’est construit autour de mon intérêt pour la création de valeur et ma curiosité personnelle pour la technologie et l’innovation. Que ce soit dans le management de projet, la production industrielle ou encore le support aux projets de grande envergure, mon objectif principal reste fondamentalement orienté vers la satisfaction client par le résultat.



Mon poste actuel de responsable de bureau d'études, dans le cadre des offres et de la construction de nouvelles lignes ferroviaires, me permet de relever de nouveaux défis. Quel sera le prochain ?



Contact: py.peron@gmail.com



Mes compétences :

Poker

Achat

Logistique

Supply Chain

Ingénieur

Gestion de projet

Travail en équipe

Management

Communication

Finance