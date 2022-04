Celine BAIN

Depuis l'obtention de mon BTS Commerce International en 2002, j'ai eu l'opportunité d'occuper divers postes qui m'ont apportés une grande polyvalence et m'ont amenés à reprendre des études en cours du soir afin d'avoir un diplôme correspondant à mes aspirations professionnelles.



Je viens, par conséquent de valider une Licence en Organisation du Travail.



Je suis particulièrement intéressée par la gestion de projet dans le domaine des systèmes d'information et le développement durable.



Mes compétences :

Accueil téléphonique

Hot line

Bureautique

Gestion de projet

Comité d'entreprise

Gestion des ressources

Rédaction

Incoterm

Vocabulaire informatique

Assistante commerciale

Accueil physique et téléphonique

Gestion de projets

Traduction