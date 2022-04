Agathe BUFFARD

Je suis issue d'une formation d'ingénieure en cognitique, spécialisée dans l'ergonomie des interfaces et l'intégration Homme/Système.



Mes compétences me permettent de travailler sur des projets d'innovation et de conception de systèmes dont une des problématiques est l'intégration réussie du système (poste de conduite, logiciel ou site web) dans l'activité de l'homme.





Mes compétences :

Ergonomie

Comportement humain

Microsoft Excel

ClearQuest

Clearcase

Microsoft SharePoint

Visual Basic for Applications

Microsoft Access

SQL