Agathe CARTEGNIE

Aussi loin que je puisse m'en souvenir j'ai toujours aimé m'occuper des autres...

Que ce soit dans l'animation, la restauration, ou la psychologie..

Cependant ma curiosité s'est penchée sur cette dernière...la psychologie. L'étude du comportement humain, vaste sujet.

Mon cursus universitaire m'a permis et me permets d'apprendre de nombreux modèles, théories, de découvrir les différents courants de pensées.

Ensuite mes choix, mes envies se sont dessinés.

Je suis formée à la psychologie clinique, psychopathologie et criminologie.

J'y retrouve tous les attraits qui m'attire dans la psychologie, une certaines remise en question de moi même, de mon devenir professionnel me permette d'affirmer aujourd'hui que je souhaite m'orienter dans ce domaine. L'aspect pluridisciplinaire de la psycho-criminologie m'attire beaucoup dans un devenir professionnel. Allier la prise en charge d'auteurs d'infraction, de victime mais aussi des consultations de souffrance au travail, sont des compétences que je souhaiterai excercer dans mon futur emploi.



Il faut savoir exploiter son savoir, mais ce n'est pas tout. Se remettre en cause est nécessaire dans ce genre de travail, mais pas uniquement. Tout est mobile, les choses, les individus, la vie, les façons de vivre etc ne sont pas immuables, d'où la nécessité et l'obligation de s'adapter.



Avant tout je recherche à acquérir des connaissances , si par le biais de ce site, je peux avoir la possibilité d'obtenir un emploi, ça n'en sera que plus bénéfique.



Mes compétences :

Bilan psychologique

Criminologie

Animation de groupes

Informatique