Agathe CHEVREL

Depuis 35 ans, j’accompagne des jeunes, des demandeurs d'emploi, des salariés dans leur projet d’orientation, de reconversion, de recherche d’emploi et de professionnalisation. Spécialisée dans le secteur sanitaire et social, je prépare les candidats à l’entrée aux concours des métiers de niveau V, IV.

Je suis jury sur les titres professionnels FPA et CIP.



Mes compétences :

Tests psychotechniques

Stratégie de l’oral

Rédiger des bilans

Accueille des personnes en difficulté d’insertio

Apporte un appui technique aux employeurs en mat

Stratégie de recherche de stage et emploi

Connaissance des métiers et formations dans le s

Assurer le relationnel avec les différents parte

Accompagne les personnes dans leur Parcours d’in

Concevoir des supports pédagogiques adaptés aux

Organiser la mise en place de formations (gestio

Communication verbale, non verbale et non violen

Méthodologie des sujets à l’oral et à l'écrit