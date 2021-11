Matthieu CHEVREL

Après 3 années en tant que technicien essais dans le béton, j’ai décidé d’intégrer le domaine des énergies renouvelables et plus particulièrement celui des solutions de chauffage. J’ai donc intégré le pole Recherche & Développement de la société AJTECH en 2011, spécialisé dans la conception et la fabrication de pompes à chaleur, puis la société BoostHEAT en 2014, créateur d’une chaudière thermodynamique.

Souhaitant retrouver l'activité de terrain tout en conservant un pied dans les nouvelles technologies et le secteur de l'environnement, je suis rentré chez ENVEA en 2019 au poste de technicien support client.



Les différents postes et domaines vécus m’ont inspiré en me permettant de toucher à de nombreux domaines de la physique (électricité, électronique, mécanique, thermique, thermodynamique,…) autant d’une manière théorique que pratique, ainsi que de développer les qualités humaines inhérentes à ces métiers : autonomie, rigueur, curiosité, partage de ses connaissances, relationnel client,...



Intéressé par le développement de nouvelles technologies ou solutions industrielles, je suis actuellement à la recherche d’une opportunité dans la région Nouvelle Aquitaine.



Mes compétences :

Instrumentation supervision et contrôle

Instrumentation scientifique

Recherche et Développement

Prototypes industriels

Analyse technique

Essais

Acquisition de données

OriginLab

Banc de tests

Labview

BASIC

Plomberie

Soudage