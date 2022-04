Agathe CIAN-RENIMEL

Agathe Renimel, artisan graphiste, travaille dans la création d’identité visuelle et leurs applications sur supports imprimés et numériques. Elle travaille sur des projets de communication institutionnels, dans les domaines des cosmétiques, du luxe et du culturel.



Son savoir-faire créatif privilégie sensibilité et subtilité, afin de transmettre messages essentiels, valeurs & sensations…



18 années d’expérience en tant que créative, salariée et free-lance auprès d'agences Parisiennes de Renom : Dragon Rouge, Atelier Pascalie, Cb’a, Bronson, little Agency, Crépuscule, Vitriol etc…lui ont appris à analyser un brief, ressentir les besoins de ses clients, laisser s’épanouir le plaisir de trouver des réponses graphiques adaptées.



Son ambition est de vous accompagner en donnant du caractère et une véritable personnalité à votre projet.



​Son expérience et son savoir-faire se traduisent par une créativité consciencieuse et pertinente.



Son atout est de révéler la spécificité de votre marque, de vos produits, de votre entreprise, et à en affirmer sa cohérence.



_PRINT

Création branding, charte graphique, cartes de visite, brochures, catalogues, flyers, cartes de voeux, faire-part…



_PACKAGING

Mood board, identité produit, concept visuel, déclinaison de gammes…



_DIGITAL

Charte graphique web et applications, dossier de presse digital, newsletters…



​SES CLIENTS

Le Petit Marseillais, Roger & Gallet, Givenchy, Garnier, L’Oréal Paris, La Manufacture Parfums, Armagnac Laubade, Ville D’angers, N’py, Vichy, Conseil Général Du Maine et Loire, Agence Les Origines, La belle Assiette, Atelier Pascalie, Little Agency, Iconic Design Studio, Agence Sous-titre, A-systems, Tall Tale Agency, Quernon D'ardoise, Cargocité, The Final Cut...