Aurelia MOREAU NOURRIT

Actuellement en poste chez Crépuscule, agence de design globale internationale spécialisée en cosmétique en tant que Directrice clientèle.



Après des études en école de commerce et diverses expériences en agence, je continue à construire mon parcours professionnel: chef de projet junior, senior puis directrice clientèle.



En charge d'une équipe et du développement de compte, je m'épanouis pleinement dans ce poste: management d'une équipe de 6 personnes, développement de réseau, mise en place et coordination de projets stratégiques, gestion de la relation client...et tout ceci dans une parfaite ambiance créative!