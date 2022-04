Aurélie AMATO

Bonjour,

Merci de vous interesser a mon profil.



Apres le bac, j'ai integree une ecole de communication visuelle,

afin d'assouvir et de laisser exploser ma creativite.



J'ai fait mes stages a CLM-BBDO Proximity, Franklin Parteners et Bleu Absolue.

Diplomee d'un Master en communication visuelle, a Creapole esdi,

je me suis mis en freelance, ce qui s'est avéré trop aléatoire;

j'ai rejoins une jeune structure dynamique : Futuramedia.

j'etais conseillere artistique.



Actuellement je suis en poste dans une grande banque internationnale, dans l'Asset management et travail pour le service Client propositions.



Création de différents documents de communication en respect avec les chartes graphiques.



Recherche ou création de goodies.



Elaboration de visuel et charte graphique.



Banniere Internet, Annimations Flash, mini site internet, E-mailing...



Competences informatiques : Indesign, Illustrator, Photoshop, X-press, Flash, Dreamweaver, Microsoft office...

Evironnement Mac et PC.



Mes compétences :

Communication

Création

Directeur artistique

dynamique

infographiste

Graphisme

Direction artistique