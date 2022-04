Agathe COLLARD

Après une licence en biologie, et une maîtrise en écologie, j'ai choisi de m'orienter dans le domaine du développement durable urbain.

Au sein du Master Systèmes Géographiques et Environnement, suivi au sein de l'Université de Strasbourg, mon intérêt s'est porté sur l'ensemble des thématiques environnementales en milieu urbain. En complément, j'ai fait le choix de me spécialiser, grâce aux unités d'enseignement choisies, ainsi qu'à mes stages en milieu professionnel, dans le domaine de la mobilité alternative, autrement dit du développement de transports plus durables.



Au travers de mes stages, j'ai été amenée à étudier les différentes politiques urbaines qu'il est possible de mettre en œuvre à différentes échelles spatiales, que ce soit pour améliorer la durabilité du système de transports, ou pour garantir une prise en compte optimale de l'environnement dans une politique à échelle communale.

J'ai par ailleurs élaboré des propositions d'actions futures dans le but de compléter celles qui étaient menées par la structure dans laquelle je réalisais ma mission, des mesures concrètes s'inscrivant dans l'ensemble de la thématique du développement urbain durable me sont donc familières.



En 2012, j’ai répondu à une opportunité professionnelle, qui a fait suite à une mission d’intérim au sein du groupe Crédit Mutuel.

J’ai tout d’abord occupé un poste d’assistante commerciale qui m’a permis de me familiariser avec cet environnement de travail nouveau pour moi, et qui m’a conduit à intégrer le groupe durablement en 2013. Après un an au Crédit Mutuel d’Haguenau où j’ai occupé un poste de conseillère accueil, j’ai intégré le Crédit Mutuel de Schiltigheim en 2014, où j’occupe depuis un poste de chargée de clientèle pour les clients particuliers.



Aujourd’hui, j’aurais le souhait d’intégrer une entreprise privée, dont les compétences et missions seraient compatibles avec celles que j'ai pu développer au cours de mes études et expériences professionnelles.

Je serai particulièrement intéressée par des missions qui me permettraient de mettre en application tant la dimension commerciale que j’ai appris à développer au cours de ces dernières années que les thématiques de sensibilisation à l’environnement et l’écologie, en particulier les transports et leur durabilité.



Mon expérience tant universitaire que professionnelle m’a permis de développer des compétences nombreuses, variées, que j’estime à ce jour complémentaires, et a mis à l’épreuve mes capacités d’adaptation. Aujourd’hui je sais que je suis à même de me réorienter, d’apprendre un nouveau métier, et ce challenge ne me fait pas peur.



Mes compétences :

Diagnostic environnemental

Développement durable

Urbanisme

Aménagement du territoire

Politiques publiques

Transports urbains

Transports en commun

Modes doux

Plan de Déplacement des entreprises

Enquêtes

Rédaction de rapports

Activité commerciale

Analyse de risques

Relation clients

Outils bureautiques