Agathe COLLARD

Ayant tout d'abord intégré une formation en comptabilité (2007) puis en marketing et ventes (2009) au Lycée Albert de Mun, je me suis ensuite dirigée vers le monde de l'hôtellerie.

Après une expérience de 6 mois en Nouvelle Zélande où j'ai acquis un savoir-faire technique et professionnel, ainsi qu’un très bon niveau d’anglais, j'ai validé plusieurs compétences durant une année au sein du groupe Marriott International.

Grâce au MBA in Hospitality Industry de l’Ecole Supérieure Internationale de Savignac, j’ai ainsi élargi mes compétences managériales et stratégiques.

Suite à mon MBA, j'ai eu une première expérience en tant qu'agent de réservation pour l'ouverture du premier resort d'hivers de la marque W à Verbier, Suisse.

Je suis actuellement disponible pour rejoindre le service commerciale et événementiel d'un établissement hôtelie



Mes compétences :

Commercial

Anglais