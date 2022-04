"La source de la gloire et du bonheur est dans le travail."



Je suis spécialiste en recrutement Business Intelligence en France. Mon expertise et mon réseau me permettent d'assurer des recrutements optimaux tant pour mes clients que mes candidats.



A la recherche d'une belle opportunité ou tout simplement curieux de vous renseigner sur votre position sur le marché ? Je suis à votre disposition:



Téléphone: 09.77.55.41.05

Email: a.collinet@nigelfrank.com