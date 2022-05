Makrem BEN JANET

4 ans d’expérience dans le secteur des technologies de l’information ( domaine bancaire et assurance) . Actuellement Ingénieur en Technologies de l’information spécialisé dans les solutions de Business Intelligence, je couvre toutes les composantes de la BI (alimentation ETL, reporting, Datavisualization). Mon intérêt est de poursuivre une progression tant technique que fonctionnelle. Mes responsabilités sont l’analyse technique et fonctionnelle, la rédaction des spécifications et le développement.



Mes compétences :

.Net 3.5

Talend Open Studio

JavaScript/Ajax

Oracle

QlickView

IReport

JAVA

SAP BO Xi

SQL developer

PHP5

HTML CSS JavaScript XML XSLT UML SQL

DataStage

Teradata

Business Intelligence

Reporting