Pauline BOUVEAU

Jeune diplômée en journalisme et communication, je suis installée à Dakar depuis juin 2015 et ait créé un magazine d'information en ligne sur le Sénégal : nouvellesdedakar.com

Avec une ligne éditoriale jeune, des sujets et des reportages variés : société, culture, évènements, bons plans, tourisme, idées de voyage ou encore guide pratique... Ce magazine est destiné à tous les Dakarois ou touristes qui prévoient de séjourner au Sénégal, et permet de faciliter leur vie au quotidien.



Mes compétences :

Pack office

Adobe InDesign

Adobe photoshop

Journalisme

Secrétariat de Rédaction

Wordpress

Communication

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Apple Mac

Adobe