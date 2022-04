Alexandre FLOUR, 20 ans.





Originaire de Bourg-en-Bresse, j'ai obtenu le double Baccalauréat (franco-espagnol) en juin 2012.

Je suis maintenant étudiant en deuxième année de Science-Politique à l'université Lumière de Lyon 2 (L2 fraîchement validée).

Pour l'heure, mon objectif est de décrocher la licence afin de me présenter aux concours d'entrée aux grandes écoles de journalisme. Je m'envole pour Londres en Septembre prochain pour pouvoir valider ma L3 à l'université de Westminster.

Voilà donc mon intention : devenir journaliste. Enfin, tout dépend ce que le journalisme vous évoque.

Pour ce faire, les diplômes et la richesse culturelle qu'ils impliquent sont parfaitement indiscutables. Toutefois, je reste convaincu qu'ils ne peuvent suffire... Le ''terrain'' est un passage obligatoire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis correspondant pour l'hebdomadaire La Voix de l'Ain depuis février 2012. Grâce à mes démarches et à l'ouverture d'esprit de ce journal, j'ai la possibilité de publier des articles sportifs ou autres, et ce, dès que mes études me le permettent. J'ai aussi animé un débat économique radiodiffusé sur une radio locale (Tropic FM) qui portait sur l'économie sociale et solidaire. Aussi, je suis en cours de réalisation d'un reportage sur la ville de Lyon en partenariat avec un Photographe freelance. Je tiens désormais une page Facebook grâce à laquelle je décrypte modestement l'actualité, j'écris des articles, des éditos...

Aujourd'hui, j'ai de nombreux projets en tête. Mais chaque chose en son temps, je ne compte pas me précipiter...

Par exemple, je souhaite me perfectionner en photographie, c'est un domaine que j'aime tout particulièrement... Et puis avant tout, je veux voyager !







Mes compétences :

Culture

Détermination

Communication orale

Ecriture