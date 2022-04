Hichem EL AIFI

CONSEIL :

• Assistance à Maîtrise d'Ouvrage, AMOA

• Expressions des besoins utilisateurs

• Accompagnement sur des projets décisionnels – mise en place, évolution du SID

EXPERTISE :

• Systèmes d'information décisionnels : concepts, démarche et méthodologie

• Mise en oeuvre de DataWarehouse et Datamart : Modélisation, Implémentation, Reporting

• Préconisation et conception dans les choix d'architectures décisionnelles

• Problématique d’alimentations d’entrepôt de données



En recherche d'une nouvelle opportunité dans le domaine BI entant que Expert ou chef de projet



Mes compétences :

EXPERT MSBI: SSIS,SSAS,SSRS

EXPERT Talend Data Intégration