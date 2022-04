Agathe COMBELLES

Depuis le 12 Novembre 2012



Enseignante - chargée d'études ACV à l' ISA :



Missions précédentes



Ingénieur Analyse du Cycle de Vie pour [avniR] et le cd2e

en charge de la formation, des relations avec la recherche, l’enseignement supérieur, les cabinets conseils, de l’évaluation des matériaux dans le cadre du projet CAP’EM



- Structuration et lancement (2009) de la plateforme [avniR] (www.avnir.org)

- Participation au développement de la méthode ACV et évaluation des matériaux du bâtiment pour le projet européen INTERREG IVB : CAP’EM (www.capem.eu) regroupant 5 pays et 10 partenaires.

- Accompagnement des partenaires (pôles, enseignements supérieurs, bureaux d’études…)

- Formation des acteurs régionaux et d’entreprises

- Contributrice au module de cours ACV-bat pour l'Université Virtuel Environnement & Développement Durable (UVED)

- Veille sur les outils et méthodes ACV



Utilise le logiciel d'ACV Simapro 7.2

Formée au logiciel gabi 4.4, OpenLCA, SIEC, Umberto



Connaissances des problématiques d'éco-construction,

Réalisation des profils environnementaux des matériaux de construction (ACV)



Mes compétences :

Acv

BTP

Conception

Construction

Cycle de vie

Eco conception

Environnement

Formation

HQE

matériaux

Recherche