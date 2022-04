Agathe CORGIÉ-TRESELER

Le Cabinet TRESELER & Co vous accompagne dans la gestion administrative quotidienne de votre activité professionnelle & personnelle.

Le cabinet se charge de l'établissement de vos obligations comptables et fiscales, de l'établissement de vos comptes et transmission à l'Administration fiscale.

Inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables et à la Compagnie des Commissaires aux Comptes , le professionnel assermenté est en capacité d'établir des attestations ou de certifier vos comptes vis à vis des tiers.

Enfin, nous sommes présents à toutes les étapes stratégiques de votre activité.



Nous sommes situés à Villeurbanne, à l'angle des rues Louis Becker et d'Alsace aux portes du 6ème arrondissement de Lyon.

L'équipe est à votre écoute, n'hésitez pas à venir nous rencontrer dans nos locaux!



ENFIN VOUS CHANGEREZ D'AVIS SUR LES EXPERTS COMPTABLES!



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Assistance administrative, comptable, social et de

Attestations et certifications