Agathe COUNILH

Diplômée de l’école d’ingénieurs EIGSI de La Rochelle, spécialisée en Energie et Environnement et après 12 mois au sein du cabinet d’étude SCE, mes compétences se sont affirmées dans le domaine de la maîtrise d’énergie. Durant cette période, j’ai réalisé des audits énergétiques de bâtiments publics allant de la phase modélisation des bâtiments jusqu’à la phase hiérarchisation des travaux pour atteindre les objectifs du Grenelle de l’environnement.

L’étude de bâtiments tels que l’Hôpital de Cholet, des tribunaux en Ile de France et de logements sociaux m’a permis d’acquérir une solide expérience technique, mais aussi de développer ma capacité d’adaptabilité vis-à-vis de l’usage des bâtiments étudiés.



Mon travail au sein d’un grand bureau d’ étude tel que SCE m’a fait découvrir différentes méthodes de calcul mais aussi de m’initier à différents logiciels de modélisation dynamique, thermique et réglementaire.





Aujourd'hui je suis en poste au sein du groupe Verdi Ingénierie dans la société TechniCity. Mes principales missions, en tant que chef de projet, sont la programmation, l'AMO, l'AMO HQE et BREEAM. Je suis aussi Assessor BREEAM. Je travaille aussi sur des projets en tant que BET HQE.



Je travaille principalement avec les services publics, régions, communes, bailleurs sociaux mais aussi avec du privé notamment dans la réalisation de surfaces commerciales dans le cadre de certification BREEAM.



Mes compétences :

Énergies renouvelables

Développement durable

Audit énergétique

Climawin

Ingénieur

HQE

Règlementation thermique

Management environnemental

Environnement

BREEAM