Emmanuel RIVIERE

Ingénieur généraliste, je travaille pour un grand groupe aéronautique depuis 4 ans dans le management de projet, avec pour principal compétence:

- Gérer l'industrialisation de work package (composite comme métallique)

- Réaliser la planification

- Dimensionner/Suivre les ressources

- S'occuper des investissements (planning, coûts, suivi de projet)

- Gérer la gestion de configuration sur le work package

- Planifier et suivre les pièces (internes & externes) de l'appel à la réception sur poste



Egalement, je suis à l'aise pour communiquer en anglais et en espagnol.



Vous pouvez me contacter via : riviere.em@gmail.com



Mes compétences :

Dynamique

Rigoureux

Ingénieur

Électrotechnique

Management

Gestion

Microsoft Excel

Microsoft Project

Aéronautique

Capital Expenditures

SAP

Lean Manufacturing

CATIA

Airbus A350 Aircraft