Stéphane ZARATIEGUI

Diplômé d'un Master Affaires Internationales ainsi que d'un Diplomarbeit BWL/VWL (Master Allemand), je suis un adepte du développement international tous produits / services (import / export).



Trilingue Anglais/Allemand, je recherche de nouveaux challenges en France comme à l'étranger.



Flexible, rigoureux, organisé et passionné, je suis à l'écoute de toutes propositions (missions de conseil, traduction, négociation, développement de partenariats...).



Mes compétences :

Achats

Organisation d'évènements

Autonomie professionnelle

Logistique internationale

CRM SELLIGENT

SAP

Allemand Niveau C1

Anglais Niveau C1

Gestion de projet

Créativité et réactivité

Consulting

Développement

Achat

Logistique

International

Entrepreneur

Team Player

IT

Négociation

Communication