Agathe CROMBEZ

Depuis février 2009 : communication externe, APEC

= > Elaboration et gestion des campagnes publicitaires (création et mediaplanning)



2003-2009 et 2000-2002: Consultante en agence - W&Cie

= > gestion de projets (campagnes publicitaires, mise en place de territoires visuels, conseil média et achat d’espace publicitaire, sites internet, brochures…)



2002-2003 : Advertising Coordinator - H.E.R Consulting (au Canada,Toronto)

= > vente d’espace publicitaire pour un journal et un site internet



1997-2000 : consultante en agence - Actus Finance et Communication

= > Publicité financière (achat d'espace et conseil media)

= > Evènementiel : gestion de 300 évènements par an (par une équipe de 4 personnes)



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Marketing

Média