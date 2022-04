Initialement formée en école de commerce et enrichie par mon expérience de commerciale terrain, ma passion pour les cultures marines m'a fait cibler un nouveau domaine professionnel grâce à l'obtention en 2015 de mon BTS en Aquaculture.

La formation en alternance sur deux années m'a permis d'acquérir une solide expérience en tant que technicienne dans l'élevage ostréicole.



Portant un vif intérêt pour les activités conchylicoles et les projets liés à l'algoculture, je souhaite échanger avec des professionnels de ces filières et proposer en retour mes connaissances et compétences acquises à travers mon double parcours professionnel.



Tout échange suscitera mon attention.



Je vous souhaite la bienvenue sur mon profil.



Agathe de Rissau

agathe.derissau@gmail.com



Mes compétences :

Action commerciale

Technicienne domaine Aquaculture