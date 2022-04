Agathe FEHR

Ouverture de mon cabinet dans le 17e arrondissement de Paris, j'interviens sur les différents domaines suivant :

- Accompagnement et conseils Naturopathiques : consultations, Rdv de suivi, Inventaire de placards, conférences,…

- Éducatrice d'Hygiène de Vie,

- Consultation en Kinésiologie dynamique,

- Soins divers : Massages Bien-être, méthode Knapp, Trager, et accompagnement de thérapies par le toucher,

- Techniques de Réflexologie : Auriculothérapie, Réflexologie plantaire, Sympathico endo-nasale,

- Gestion du stress et accompagnement à la relation d'aide : Travail sur le souffle et la respiration, relaxation (Schultz, Jackobson, Sophronisation), relaxation coréenne,

- Cuisine Santé : ateliers de cuisine sans allergènes et "Raw food" (cuisine crue), accompagnement en boutiques/magasins Bio pour vous orienter dans le meilleur choix,…

- Spécialisation dans l'accompagnement des femmes en désir de grossesse, pendant la grossesse et après l'accouchement

- Accompagnement au développement des bébés dans leurs premières années de vie (alimentation, massages, éveil en tout genre,…)

…



Offre d'ouverture : -20% pour tous RdV pris avant le 17 juin 2016 !



Vous cherchez à retrouver votre forme physique et maintenir une bonne santé

peut-être à perdre quelques kilos ou tout simplement à vouloir vous réapproprier votre corps en faisant connaissance avec lui… N'hésitez pas à me contacter !