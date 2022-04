Agathe FERT

Développeuse Front-end, j’aime porter un projet de A à Z, en reliant toutes les étapes entre elles, élément indispensable à sa bonne réalisation. Analyser un site existant avant sa refonte, pour en tirer tous ses points positifs et négatifs. Construire sa structure Html dans l’objectif d’un bon référencement naturel. Adapter l’ergonomie du site aux mobiles dans un but user-friendly mobiles. Développer ses principales fonctions. Intégrer la charte graphique, en ajoutant des effets et animations pour le rendre dynamique et vivant, en harmonie avec le thème, les profils ciblés et le style. Bref, tout un programme passionnant !



Mes compétences :

SEO

Responsive Design

Référencement naturel

Développement informatique

Intégration

Ergonomie