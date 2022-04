Agathe FERRAND

Après une formation en BTS communication visuelle ( édition graphisme et publicité) je complète mon parcours en Bac + 3 design global et durable. Sensible à l'environnement qui m'entoure, je souhaite l'intégrer à ma pratique professionnelle. J’aime le contact humain, j’aspire a relever et à m’investir dans de nouveaux défis. Active et réactive, le domaine de l'événementiel me passionne, qu'il soit sportif, culturel ou festif.



Mes compétences :

Community management

Communication

Adobe Photoshop

Gestion de projet

Adobe Illustrator