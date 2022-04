Agathe FIQUET

Un premier diplome professionnalisant,

Une solide expérience réussie dans la transaction immobilière dans deux univers très differents ( agence et office notarial),

La poursuite d'étude de droit immobilier en cours du soir,

Et surtout une très forte volonté et une motivation à toute épreuve !



Mes compétences :

Conseil

Estimation

expert immobilier

gestion de patrimoine

Immobilier

Juridique

juriste

Juriste immobilier

Promotion

Vente

Droit immobilier