Agathe Hué, 25 ans, diplômée de Master LEA Management et Marketing International



Après une expérience de plus de 2 ans en Marketing/Communication au sein de firmes internationales (The Walt Disney Company, Lactalis, Fnac, UCPA), je suis actuellement à la recherche d'un nouveau challenge en tant que Chef de Marketing Opérationnel / Chargée de Communication en région parisienne ou dans l'Ouest de la France.



Mes compétences :

Sphinx et base de données

Microsoft Office

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Htlm, CSS

Création d'outils d'aides à la vente

Étude de marché

Photoshop CS6

Google analytics

Google Drive

Joomla!