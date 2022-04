Agathe IWANOWSKI

Au sein du cabinet pluridisciplinaire l'Envol

10 Bd Louis Lemelle, 78300 Poissy

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30



Pour toute prise de rendez-vous me contacter au 07 87 00 85 61

osteo.ai@gmail.com



Ostéopathe D.F.O, diplômée de l'Ecole Supérieure d'Ostéopathie, Paris, en 6 ans.

Prise en charge du nourrisson à l'adulte, sportifs, femmes enceintes, séniors.



Formation en posturologie (C.Buisson D.O)

Formation en pédiatrie (S.Fannelle D.O)

Formation en radiologie appliquée à l'Ostéopathie (F.Corfu D.O)

Formation en optométrie (Dr Valenti)

Formation en techniques Mitchell (Lorane Dick, D.O)



Stages en milieu sportif (rugby, athlétisme, foot, danse classique, judo)

Stage en maternité à la clinique Vauban

Stage au sein du Centre Hospitalier Château de Loire (services gériatrie, médecine interne, urgences)



Mémoire expérimental de fin d'étude "Intérêt d'une prise en charge ostéopathique de la douleur des personnes âgées en EHPAD"



Mes compétences :

Ostéopathe