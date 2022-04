Karine IWANOWSKI

Durant ces 10 années, ma fonction de directrice d'école m'a permis d'acquérir des compétences dans différents domaines : en leadership, prendre des décisions, diriger le travail d'autres personnes, planifier, mettre en œuvre, organiser des réunions, les présider...En communication, m'exprimer aisément en public, animer des réunions, rédiger des rapports clairs ; dans les relations interpersonnelles : aider, conseiller, encourager, faire preuve de tact, diplomatie et patience, savoir écouter, être courtoise, exigeante avec moi-même et les autres...Dans le domaine de la gestion de données et d'information, tenir des dossiers, noter, classer, consigner, établir des plannings...Je suis capable d'assumer des responsabilités, de m'organiser, de gérer mon temps, de résoudre des problèmes, de suivre des instructions... De nature dynamique, impliquée et méthodique, polyvalente, je mets chaque jour mes compétences au service des élèves qui me sont confiés et de leur famille.



Mes compétences :

Pédagogie

Ressources humaines

Communication