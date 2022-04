Agathe JOCTEUR MONROZIER

De nature dynamique et curieuse, je suis intéressée pour étoffer mon réseau professionnel et échanger des expériences dans la conduite de projets d'aménagement complexes.

Je suis actuellement Responsable du projet d'aménagement du quartier de la Gare à Roubaix, CAMPUS GARE ROUBAIX, concession de 14 hectares (20 millions d'euros investissement) le long d'un corridor écologique, qui va accueillir des programmes variés dont l'une des universités du plan Campus de la métropole lilloise (PPP), un hôtel, une résidence étudiante, des logements et commerces..

Suivi administratif, technique et financier du projet.



Je suis également en charge d'opérations ANRU en quartiers anciens sur Roubaix et Tourcoing (mandats proto-aménagement).











Mes compétences :

Communication

Communication publique

Concertation

Conseil

Démocratie participative

Développement durable

Environnement

Mobilité

Rénovation

Rénovation urbaine

Urbanisme