Christian MARION

Indépendant depuis 2018, j'ai publié plusieurs ouvrages, un essai chez L'Harmattan, "Rouen, les coulisses d'un urbanisme" ; et un roman réaliste, chez L'Harmattan, "Les architectes de Boulogne Billancourt". Plusieurs autres romans sont en préparation...





A la Ville de Noisy-le-Grand entre 2015 et 2018, pilote les études urbaines et l'habitat, contrôle le droit des sols et la rénovation urbaine.

Au Conseil Général des Hauts-de-Seine depuis 2013, pilote les compatibilités des projets des villes avec les politiques du Département.

A Boulogne-Billancourt depuis 2010, pilote les projets dhabitat, despaces publics, daménagements et de prospective urbaine, en contrôlant le droit des sols.



Architecte Ecole Nationale supérieure des Arts et Industries de Strasbourg, urbaniste MIT (Boston), urbaniste qualifié de lOffice Public de Qualification des Urbanistes. Après avoir travaillé chez Viguier, Reichen, Spitz et Moshe Safdie, participe, à titre libéral, à de nombreux concours. Pensionnaire de lAcadémie de France à Rome, fait une recherche sur les espaces publics à la Villa Médicis à Rome (« Piazza Pulita » publiée chez Officina Edizione), enseigne larchitecture et lurbanisme à Boston, Haïfa, Jérusalem et Strasbourg.



Porte, depuis 1978 un intérêt particulier au développement durable, en plaidant notamment pour une synthèse cohérente des projets.



Depuis 1991, exerce la profession durbaniste pour différents secteurs publics français : DRE Ile-de-France, agence durbanisme du Mantois, établissement public daménagement Euroméditerranée. Dirige successivement lagence durbanisme de Creil et Compiègne, le service durbanisme de la Communauté urbaine de Strasbourg, la direction daménagement et dhabitat de la Ville de Rouen, les services techniques dAlbertville, et conçoit son projet urbain. Publie en 2010 « participation citoyenne au projet urbain, analyse des mécanismes de décision partagée » Ed lHarmattan; en 2013 "comprendre l'urbanisme, l'architecture et le paysage : un siècle d'écart" Ed Do Bentziger.

