Agathe KARIOTAKIS

Fascinée depuis toujours par la langue française, j'ai depuis ma plus tendre enfance un "un goût de bien dire" me dit-on souvent.

Curieuse, "beaucoup trop" vous diront mes professeurs de collège et lycée, mais il n'en est point.

Malgré cela, pendant que l'on me répétait sans cesse que, bêtement, "la curiosité est un vilain défaut", je commencais à me forger un sens de l'interrogation quasi perpétuel qui prédestinait déjà à ce moment précis mon goût pour le journalisme.

Mon Baccalauréat en poche, c'est tout naturellement que je suis dirigée vers des études littéraires, l'Hypokhâgne, une période fascinante mais excessivement difficile. Je ne désespère pas mais les beaux jours arrivés et par conséquent, l'année scolaire terminée, je choisis l'option de me réorienter et cette fois-ci, je suis sûre de moi, je veux devenir journaliste.

Je passe de nombreux concours, en réussi certains, et je décide d'intégrer l'ISCPA (Institut des Médias) de Paris.

En septembre 2011, j'intègre cette dernière. Ca y est, c'est d'autant plus certain, je veux être journaliste.

Désormais, il ne reste plus qu'un professionnel me fasse confiance...

Néanmoins, des professionnels de différents domaines, de la restauration jusqu'au secteur de l'immobilier m'ont déjà fait confiance, et jamais aucun ne m'a signalé le regretter, bien au contraire.





Langues :



- Anglais (très bon niveau)

- Grec (très bon niveau)

- Allemand (niveau scolaire)



Informatique :



Traitement de texte Windows et Macintosh ( Word - Pages)

Mise en page : Xpress

Logiciel de gestion immobilière : Gercop



Mes compétences :

Internet

Journalisme

Presse