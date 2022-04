Agathe KITCHIGUINE

Je suis une femme très motivée, ponctuelle et soucieuse de mon travail.

j'ai été esthéticienne durant 10 années, j' ai travaillé dans divers instituts de beaute en tant qu'esthéticienne et en parapharmacie en tant que conseillère de vente.

J' ai également été formé par les marques pour lesquelles j'ai travaillé.

Aujourd'hui je souhaite développer mes connaissances dans ce domaine que j'aime tant et devenir une animatrice/formatrice de qualité soit au siège de l'entreprise soit en réseau.



Mes compétences :

Dynamique

Passionnée

Joviale

Professionnelle