Agathe LALOUX

Depuis 10 ans, responsable QHSE dans l'industrie (échangeurs de chaleurs, équipements d'ascenseurs) et le conseil (spécialisé pour les propriétaires d'ascenseurs), mon expérience s'axe principalement autour des:

- Animations QHSE (réunions qualités, animations en ateliers, visites terrains, animation d'agence, ...)

- Gestion de projet (changement de serveur documentaire, mise en place de Systèmes de Management Intégré, ...)

- Relation client, traitement de litiges, coordination et suivi des audits de qualifications

- Création d'un logiciel sur mesure pour la gestion des NC, réclamations, audits internes et externes,

- Gestion d'une équipe d'auditeurs internes (10 auditeurs) & Réalisation d'audits internes et fournisseurs

- Mise en place d'indicateurs, création et suivi de plans d'actions, ...

- Formation professionnelle et sensibilisation QHSE de différents formats (15mn à 2jours),



Au titre de mes différentes fonctions, j’ai animé, mis en place ou intégré différents référentiels :

- ISO 9001 : 2000 et 2008

- ISO 14001

- OHSAS 18001

- Directive 95/16/CE (Directive Ascenseur)

- Directive 97/23/CE (Equipements sous pression)

- Référentiel UIC (Union des Industries Chimiques, proche du MASE)





Mes compétences :

Qualité

Sécurité

Environnement

ISO

Management de la qualité