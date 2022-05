Nicolas HERZER

Homme de terrain, d’action, généreux dans mes intentions,l’enthousiasme, le contact, les relations humaines, les échanges et la négociation sont des valeurs essentiels de ma vie professionnelle et personnelle. A l’écoute de mes interlocuteurs, je sais m’adapter et trouver des solutions dans le cadre de mes compétences.

Responsabilité de secteur géographique, animer, coordonner, contrôler l'activité commerciale

prévisions des ventes, gestion des marges, déterminer les objectifs, gestion administative tout ceci font parties de mes compétences.



Mes compétences :

Vente

Négociation

Marketing

Management

Communication

Relationnel

Informatique

Adobe Photoshop