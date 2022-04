Agathe LANG

Ingénieure agronome spécialisée en développement agricole et en agroéconomie, ma formation et mon parcours correspondent à mon envie d'analyser le fonctionnement de systèmes complexes et d'en comprendre les rouages.

Je m'intéresse particulièrement à l'agriculture en tant que composante d'un système multidisciplinaire intégrant économie, environnement et territoire.

Ayant travaillé pour différents acteurs du monde agricole, à l'interface entre la recherche et le développement, j'ai une approche transversale des problématiques du monde rural, de l'échelle locale à une dimension européenne et mondiale.

Rigoureuse et précise, je maitrise de nombreux outils informatiques et méthodologiques qui me permettent de réaliser un travail efficace et de qualité.

Par ailleurs, de nature sociable, j’aime travailler en équipe ainsi que transmettre et partager les résultats de mon travail.