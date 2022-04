Agathe LANGEVIN

Forte d'une expérience confirmée dans le développement et suivi de collections, je suis engagée dans mon travail et animée d'un réel esprit d'équipe.

Je souhaiterais proposer mes compétences au sein d'une nouvelle entreprise, mettre en œuvre les objectifs fixés par celle-ci et optimiser son activité.

J'aurais plaisir à vous exposer mon parcours et mon savoir-faire si vous désirez me rencontrer.



Mes compétences :

Management

Marketing produit

Textile

Approvisionnement et achats

Mode

Microsoft Office