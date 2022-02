Agathe LAVEUR

Je contribue à l'élaboration de la politique commerciale et marketing. Impliquée avec un goût prononcé du terrain, je la mets en oeuvre dans le respect des normes d'organisation de l'entreprise et autour d'une véritable gestion de partenariat.

Je manage des activités autour de l'accompagnement des entreprises et de leurs salariés en intégrant le développement de leurs compétences et de leurs connaissances.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Développement commerciale

Gestion de projet

E-learning

Certification ITIL

Gestion de la relation client

Veille technologique

Fidélisation client

Enquètes de satisfaction

Reporting

Veille concurrentielle

outils de pilotage

ITSM

Microsoft Office

genius

recrutement de candidats

Sales Force

Adobe InDesign CS5

ITIL

Customer Relationship Management

eLearning

Pubs

Consolidations

Audit

Adobe Indesign