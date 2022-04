Agathe LE LEZ

Diplômée d’un master en Grande Ecole de Commerce, Agathe débute sa carrière dans l’univers de la grande distribution en tant qu’International Marketing Manager.



Elle évolue alors pendant 5 ans au sein de la Brosse et Dupont, une entreprise spécialisée dans des biens de consommation.

Une expérience riche autant humainement que professionnellement qui développera son sens pour le relationnel client et son gout pour l’international.



Début 2016, Agathe change de cap et décide d’entreprendre une nouvelle aventure en lançant les Singuliers au côté de Stéphanie Sanchez. Une nouvelle conception de l’agence de communication: efficace et en phase avec la réalité métier des entreprises.



En quelques mots : Agathe, c'est une bonne dose de curiosité, un sens l’organisation hors pair, et un accent anglais inimitable.



Mes compétences :

International

Marketing

Marketing International

Motivée