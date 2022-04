Agathe LECOURT

24 rue Robert Triger

72 000 LE MANS JURISTE D'ENTREPRISE / CONSEILLERE JURIDIQUE

06.60.97.87.40 SECTEUR BANQUE-ASSURANCES-CONTENTIEUX

agathelecourt@msn.com

28 ans

FORMATION



▪2010-2011 : Master 2 - Diplôme de « Manager en Gestion Financière »- Titre Niveau 1

École Supérieure de Gestion et de commerce, Paris.

( bilan et conseil patrimoniaux, droit des assurances et des retraites, risque juridique et

prévention, expertise et financement des projets immobiliers, transmission du patrimoine

professionnel, assurance du patrimoine social immobilier, épargne d'entreprise et de

capital, analyse risque pays...).



▪2008-2009 : Master 1 parcours Droit privé, Université du Maine, Le Mans.

▪2007-2008 : Licence de Droit, troisième année, Université Saint Serge, Angers.



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



● 2012 MMA (siège) - Le mans - Service Corporels Médians

(4 mois)

Chargée de règlements et services :

- Suivre et mettre à jour les différents dossiers en fonction des courriers et des appels

téléphoniques,

- Tenir informé du suivi les clients, avocats, experts,…que ce soit en recours ou en

responsabilité civile.



● 2010-2011 FINANCIL, (Contrat de Professionnalisation) - Le Mans

(15 mois) Groupe du Comité Interprofessionnel du logement du Val De Loire



Conseiller Financier :

- Étudier les dossiers de financement,

- Participer à la vente de biens immobiliers en accession sociale,

- Réaliser des simulations de prêts,

- Assister les conseillers lors des rendez-vous clients,

- Renégocier les prêts auprès des établissements de crédits au meilleur taux

- Gérer les relations avec les entreprises cotisantes au CIL (service commercial, réunion...)



● 2005 à 2010 COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT - ( CIL) - Le Mans.

(juillet- août)

Conseillère :

- Accueillir et conseiller les clients (cadre réglementaire),

- Constituer les dossiers de financement depuis leur étude jusqu'au déblocage des fonds.



Emplois saisonniers :

● 2004 à aujourd’hui Assistante de gestion locative, sociétés civiles immobilières familiale, Le Mans.

▪ Rédiger les baux et leur renouvellement

▪ Suivre les locataires

▪ Organiser les visites, les état des lieux

●Juin 2008 Stagiaire administrative au sein de l’étude notariale de Maître Mazuy et Leproust, Le Mans.

▪ Découvrir les différentes tâches au sein de l’étude

▪ Assister le clerc de notaire (compromis de vente)

▪ Assister le négociateur immobilier, assister le comptable



INFORMATIQUE ET LANGUES

▪ Maîtrise du Pack Office

▪ Anglais et espagnol : niveau scolaire

CENTRES D’INTERETS

Peinture, Histoire de l’art, équitation, footing, lectures diverses.