Après plus de 7 ans d'activités sur des postes à responsabilité et sur des fonctions variées : Management d'équipe, Administration, Logistique.

Je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité profesionnelle sur le 33.



Mes compétences :

Gestion budgétaire et financière

Coordination services Généraux

Administration

Logistique

Gestion de projet

Management d'équipe