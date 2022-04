Agathe LÉLU

Actuellement responsable du service Marketing et Relations publiques (4 personnes) de Roland Berger France.



Roland Berger, cabinet de conseil en stratégie, implanté à Paris depuis 1990 et présent dans 36 pays. 2500 collaborateurs dans le monde dont 350 à Paris, qui conseillent les plus grands groupes francais et internationaux.



Précédemmenent, j'ai travaillé à la mairie de Montreuil (101 400 habs, 3ème ville d'Ile de France), en tant que responsable des relations presse pendant 3 ans 1/2 et aussi auprès de Marie-Noëlle Lienemann pendant deux ans avec les mêmes fonctions (dont une expérience gouvernementale de un an).



Mes compétences :

Partnerships

Relation publique

Stratégie de communication

Relations Presse

Communication interne

Communication externe

Management

Evénementiel/

Stratégie marketing

crm

Reseau alumni

Communication

Collectivité territoriale

Communication institutionnelle

Relations publiques