Agathe LEROUX

Actuellement en poste en Mayenne, je serai disponible sur la région Nord Vendée (entre Nantes Sud et la Roche sur Yon) à compter du mois de Septembre 2018 (suivi de conjoint).

Je souhaite retrouver un poste à temps partiel dans les ressources humaines ou la gestion administrative et commerciale.

Dynamique, sérieuse et motivée, je serai disponible pour vous rencontrer dès le mois de juillet.



Mes compétences :

Rapidité

Relationnel

Adaptabilité

Rigueur

Organisation

Microsoft Excel

Ciel Compta

CIEL Gestion commerciale

Microsoft Word