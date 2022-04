Agathe LOISON

Actuellement en contrat de professionnalisation chez Carglass dans le cadre de mon Master Ressources Humaines, je suis à la recherche d'une entreprise à compter du 1 octobre 2015.

J'ai une expérience de 2 ans et demi dans les Ressources Humaines, domaine dans lequel je suis assez polyvalente : recrutement-formation-disciplinaire-études stratégiques- gestion et adminsitration du personnel....



Mes compétences :

Créatif

Patience et fidélité

Ecoute active

Déterminée dans mes choix

Optimiste

Rigueur dans le travail

Autonome et responsable

Équitable

Pragmatique

Ressources humaines