Agathe MARTIN

Je suis fortement intéressée par les thématiques liées à la mobilité, les déchets, l'aménagement du territoire, et toutes questions environnementales et sociales.

Après des études d'économie et de gestion du développement durable à l'IAE de Nantes, je me suis spécialisée dans la gestion de projets.



Mes compétences :

Gestion de projet

Encadrement

Réponse aux appels d'offres

Gestion de projets internationaux

Recherche de financement

Gestion de partenariats

Transport

Développement durable

Economie

Développement économique

Rédaction de contenus