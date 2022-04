Agathe NADIMI

DOMAINES DE COMPETENCES :



FORCE DE VENTE



- Conseils, force de vente et de persuasion.

- Vendre des produits touristiques et assurances voyages

- Maîtrise du discours téléphonique et de la relation clientèle

- Etablir des cotations et itinéraires à la carte

- Négociations, relations avec les prestataires et inter services

- Relances de portefeuille clients



FORMATION, ENCADREMENT et RECRUTEMENT:



- Responsable du recrutement et de la formation des conseillers voyages, création des modules, des programmes de formation et des tests d'évaluation

- Mise en place et rédaction des procédures internes

- Formation tourisme, outils

- Formation aux produits et aux techniques de ventes par téléphone, relation clients (étapes de la vente, le closing, gestion de l’objection, la relance, l’organisation du temps de travail) Assurances voyages.

- Evaluations

- Formation des chefs de pôle- encadrement des équipes ventes

- Intégration et encadrement des équipes. Suivi sur le terrain



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE - ENSEIGNEMENT: Octobre 2012 à ce jour:

SORBONNE, VATTEL, EFHT, POLE ESG,



SORBONNE NOUVELLE: Chargée de cours MBA2 PRO Tourisme matière: négociation- e tourisme, directrice de mémoire de fin d'étude

ECOLE SUPERIEURE DE GESTION ET COMMERCE INTERNATIONAL (ESGCI pôle ESG Paris 12e) :

DE BAC+1 à BAC+3

professeur en cycle supérieur diplômant certifié par l’état (création de cours, animation, mise en place de devoirs sur table et d’examens, corrections)

Matières :

- Force de vente / négociation et e-tourisme pour les classes de 3e année du cycle Bachelor Marketing, tourisme, hôtellerie

- Organisation des entreprises touristiques - Actions commerciales appliquées tourisme- Module Tourisme et hôtellerie de Luxe pour l’ouverture du cycle Bachelor Marketing et Management du Luxe avec visites de palaces parisiens-Vente et services dans le luxe et relation clients- techniques commerciales, comportement du consommateur, e luxury, force de vente



ECOLE TUNON (Paris 8e) :

professeur de tourisme en cycle supérieur diplômant (diplôme européen en tourisme et hôtellerie BAC+2)

Matières: négociation-vente de voyages et organisation touristique, projet touristique, conception de voyages, forfait, spécialisation professionnelle



EFHT (Paris 14e) : Matière: Gestion Relation Clients BTS 2e année, responsable des matières liées au développement commercial BAC+1 à MBA 2

EPT (Paris 11e) : jury aux oraux pour les épreuves forfaits de fin de cycle

Ecole internationale d’hôtellerie et de management VATEL ( Paris 17e) :

Différentes interventions Tourisme du luxe en France et destinations mondiales

Institut de Formation Conseils IFC (Paris 12e) : Formation techniques de ventes, acteurs du tourisme et visites des stagiaires en entreprise dans le cadre de la formation diplômante au titre de conseiller voyages



DIRECTOURS :



2011 à mai 2012 :animatrice des ventes du centre d'appels, forfaitiste multi destinations et

responsable du pôle « îles: océan indien, Caraïbes et Afrique » encadrement et suivi des vendeurs.



UN MONDE A DEUX SUITE AU RACHAT PAR KARAVEL



Juin 2010 à ce Novembre 2011 :

Coordinatrice ventes/ chef des nouveaux projets et des opérations/

Responsable de la formation et du recrutement



-Mise en place et développement d’un site btob destiné à la revente de produits Karavel par Un Monde

-Stratégie produits

-Assistance et agent de réservation pour les conseillers sur produits Karavel- reporting des ventes

-Développement de nouveaux projets techniques (téléphonie, outils informatiques, administrateur logiciel interne, bon fonctionnement des sites)

-Rédaction et mise en place des process stratégie commerciale, support/ modules formation, grilles d’évaluation.

-Recrutement des conseillers voyages (sélection des cv, phoning, entretiens, mise en place de sessions de recrutement avec test d’évaluation destinations, techniques du tourisme, vente, simulation de vente pour déceler potentiel commercial, faculté à orienter, conseiller et faire rêver le client



Mes compétences :

Techniques de vente

Vente en ligne

Vente B2B

E-commerce

Service client

Recrutement

Formation

Relations Publiques

Tourisme