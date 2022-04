Assistante administrative, plus de 10 ans d'expérience. Je saurai permettre l'efficience d'un service en mettant en place des outils de suivi adaptés et des procédures tout en assurant la rigueur et la confidentialité.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Assistance administrative

Assistanat de direction

Contrôle de gestion

Base de données